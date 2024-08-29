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مدرس محاسبه انترميديت اكونتتنق فى ابوظبى 0557782107
(طلب عمل)
تفاصيل الإعلان
| مدرس محاسبه انترميديت اكونتتنق فى ابوظبى 0557782107 مدرس محاسبه متوسطه ابوظبى- تدريس كل مواد المحاسبة للجامعة بكالوريوس وماجستير – -Intermediate Accounting Teacher Abu Dhabi Bachelor and MBA ACC courses - Intermediate Accounting 1– Intermediate Accounting 2– income statement – financial statement - Stockholders’ Equity - liabilities and contingent – lease accounting - investment accounting - Cash and Receivables- Valuation of Inventories - Intangible Assets - Current Liabilities and Contin
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mostafa galal
|التليفون:
|00971557782107
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|العنوان:
|- ديرة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 درهم
|تاريخ الإعلان:
|29/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284797
مدرس محاسبه فى ابوظبى 0557782107 مدرس محاسبه ابوظبى- تدريس كل مواد المحاسبة للجامعة بكالوريوس وماجس.
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