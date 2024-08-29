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مدرس محاسبه انترميديت اكونتتنق فى ابوظبى 0557782107

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تفاصيل الإعلان
مدرس محاسبه انترميديت اكونتتنق فى ابوظبى 0557782107 مدرس محاسبه متوسطه ابوظبى- تدريس كل مواد المحاسبة للجامعة بكالوريوس وماجستير – -Intermediate Accounting Teacher Abu Dhabi Bachelor and MBA ACC courses - Intermediate Accounting 1– Intermediate Accounting 2– income statement – financial statement - Stockholders’ Equity - liabilities and contingent – lease accounting - investment accounting - Cash and Receivables- Valuation of Inventories - Intangible Assets - Current Liabilities and Contin
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mostafa galal
التليفون: 00971557782107

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ديرة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 درهم
تاريخ الإعلان: 29/8/2024
رقم الإعلان: 2284797

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدرس محاسبه فى ابوظبى 0557782107 - في أبو ظبي الإمارات

مدرس محاسبه فى ابوظبى 0557782107

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس محاسبه فى ابوظبى 0557782107 مدرس محاسبه ابوظبى- تدريس كل مواد المحاسبة للجامعة بكالوريوس وماجس.

2 درهم

29/8/2024
صورة الاعلان: مدرس كوست اكونتنج فى ابوظبى 0557782107 - في أبو ظبي الإمارات

مدرس كوست اكونتنج فى ابوظبى 0557782107

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس كوست اكونتنج فى ابوظبى 0557782107 مدرس محاسبه تكاليف ابوظبى- تدريس مواد محاسبة اداريه للجامعة.

2 درهم

29/8/2024
صورة الاعلان: مدرس فايننس فى ابوظبى 0557782107 - في أبو ظبي الإمارات

مدرس فايننس فى ابوظبى 0557782107

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس فايننس فى ابوظبى 0557782107 مدرس فايننس ابوظبى- تدريس كل مواد الفايننس للجامعة بكالوريوس وماجست.

2 درهم

29/8/2024
صورة الاعلان: مدرس مانجيريل اكونتنج فى ابوظبى - في أبو ظبي الإمارات

مدرس مانجيريل اكونتنج فى ابوظبى

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس مانجيريل اكونتنج فى ابوظبى 0557782107 مدرس محاسبه ادارية ابوظبى- تدريس مواد محاسبة اداريه للج.

2 درهم

29/8/2024
صورة الاعلان: مدرس فاينانشل مانجمنت فى ابوظبى 0557782107 - في أبو ظبي الإمارات

مدرس فاينانشل مانجمنت فى ابوظبى 0557782107

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس فاينانشل مانجمنت ابوظبى- تدريس مادة الفاينانشل مانجمنت للجامعة بكالوريوس وماجستير – - Financial.

2 درهم

29/8/2024
صورة الاعلان: مدرس كوربوريت فايننس فى ابوظبى 0557782107 - في أبو ظبي الإمارات

مدرس كوربوريت فايننس فى ابوظبى 0557782107

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس كوربوريت فايننس فى ابوظبى 0557782107 مدرس كوربوريت فايننس ابوظبى- تدريس مادة الكوربوريت فايننس.

2 درهم

29/8/2024
صورة الاعلان: مدرس اقتصاد فى ابوظبى 0557782107 - في أبو ظبي الإمارات

مدرس اقتصاد فى ابوظبى 0557782107

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس اقتصاد فى ابوظبى 0557782107 مدرس اقتصاد ابوظبى- تدريس كل مواد الاقتصاد للجامعة بكالوريوس وماجس.

2 درهم

29/8/2024
صورة الاعلان: مدرس ماكرو فى ابوظبى 0557782107 - في أبو ظبي الإمارات

مدرس ماكرو فى ابوظبى 0557782107

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس ماكرو فى ابوظبى 0557782107 مدرس ماكرو ابوظبى- تدريس مادة الماكرو للجامعة بكالوريوس وماجستير – .

2 درهم

29/8/2024
صورة الاعلان: مدرس مايكرو فى ابوظبى 0557782107 - في أبو ظبي الإمارات

مدرس مايكرو فى ابوظبى 0557782107

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس مايكرو فى ابوظبى 0557782107 مدرس مايكرو ابوظبى- تدريس كل مادة المايكرو للجامعة بكالوريوس وماجس.

2 درهم

29/8/2024
صورة الاعلان: مدرس اوبريشن مانجمنت فى ابوظبى 0557782107 - في أبو ظبي الإمارات

مدرس اوبريشن مانجمنت فى ابوظبى 0557782107

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس اوبريشن مانجمنت فى ابوظبى 0557782107 مدرس اوبريشن مانجمنت ابوظبى - مدرس ادارة الجودة ابوظبى – .

2 درهم

29/8/2024
صورة الاعلان: مدرس كونتتف مسدز فى ابوظبى 0557782107 - في أبو ظبي الإمارات

مدرس كونتتف مسدز فى ابوظبى 0557782107

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس كونتتف مسدز فى ابوظبى 0557782107 مدرس كونتتف مسدز ابوظبى- مدرس اساليب كمية فى ابوظبى – مدرس تحل.

2 درهم

29/8/2024
صورة الاعلان: مدرس احصاء فى ابوظبى 0557782107 - في أبو ظبي الإمارات

مدرس احصاء فى ابوظبى 0557782107

(طلب عمل)

- في أبو ظبي الإمارات

مدرس احصاء فى ابوظبى 0557782107 مدرس احصاء ابوظبى- تدريس مادة الاحصاء للجامعة بكالوريوس وماجستير – .

2 درهم

29/8/2024
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