مدرس محاسبه انترميديت اكونتتنق فى ابوظبى 0557782107 مدرس محاسبه متوسطه ابوظبى- تدريس كل مواد المحاسبة للجامعة بكالوريوس وماجستير – -Intermediate Accounting Teacher Abu Dhabi Bachelor and MBA ACC courses - Intermediate Accounting 1– Intermediate Accounting 2– income statement – financial statement - Stockholders’ Equity - liabilities and contingent – lease accounting - investment accounting - Cash and Receivables- Valuation of Inventories - Intangible Assets - Current Liabilities and Contin