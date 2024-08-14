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مدرس إقتصاد جزئي وكلي ودولي
(طلب عمل)
تفاصيل الإعلان
|مدرس خبرة 20 سنة متخصص في تدريس مادةالإقتصاد الجزئي ومادة الإقتصادالكلي ومادة الإقتصادالدولي ومادة التجارة الخارجية والدولية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أبو مصطفى
|التليفون:
|0593360395
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282666
مركز مناقشتي : مركز متخصص خبرة أكثر من 20 عاما يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات ل.
14/8/2024
مدرس انجليزى ومتابعه بالرياض ظهرة لبن 0503265574.
23/5/2024
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