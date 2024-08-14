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مدرس إقتصاد جزئي وكلي ودولي

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مدرس خبرة 20 سنة متخصص في تدريس مادةالإقتصاد الجزئي ومادة الإقتصادالكلي ومادة الإقتصادالدولي ومادة التجارة الخارجية والدولية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أبو مصطفى
التليفون: 0593360395

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/8/2024
رقم الإعلان: 2282666

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صورة الاعلان: مركز مناقشتي - في الرياض السعودية

مركز مناقشتي

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مركز مناقشتي : مركز متخصص خبرة أكثر من 20 عاما يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/8/2024
صورة الاعلان: مدرس انجليزى ظهرة لبن الرياض - في الرياض السعودية

مدرس انجليزى ظهرة لبن الرياض

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مدرس انجليزى ومتابعه بالرياض ظهرة لبن 0503265574.
العنوان:

الرياض - السعودية

34,517 ريال

23/5/2024
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