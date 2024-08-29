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محل للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محل للبيع - في الجيزة مصر

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محل بمدينة قباء شارع عمر بن الخطاب المساحة الاجمالية 75 م2 جاهز للاستلام وواجهة 7 متر على شارع عمومى مياه + كهرباء 3 فاز + صرف صحى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اشرف القيسونى
التليفون: 01145024444

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التوسعات الشمالية 6 اكتوبر- 6أكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/8/2024
رقم الإعلان: 2284932

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فيلا داخل كمبوند حدائق المهندسين

فيلا داخل كمبوند حدائق المهندسين

(للبيع)

فيلا داخل كمبوند حدائق المهندسين فى ارقى مناطق الشيخ زايد تشطيب راقي جدا مساحة الارض 300 م2 مساحة ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

25,000,000 جنيه

29/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب Camp bossللسفر لكبرى شركات الكاترينج بالسعودية :

مطلوب Camp bossللسفر لكبرى شركات الكاترينج بالسعودية :

(فرصة عمل)

مطلوب Camp bossللسفر لكبرى شركات الكاترينج بالسعودية : الشروط : •خبرة لا تقل عن 8 سنوات في شركات ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: انتاج جميع المنتجات الورقيه

انتاج جميع المنتجات الورقيه

(للبيع)

ابدأ مشروعك الان مع دالتكس ايجيبت بأرخص الاسعار والتكاليف بنقدملك ماكينه خطوط انتاج لجميع المنتجات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

29/8/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl ضد الكسر

كومباكت hpl ضد الكسر

(للبيع)

متعرفش ايه هى خامة الكومباكت HPL ؟ نورن ديزاين هتعرفك اى هو الكومباكت و مش بس كده دى عندها عررروض و .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/8/2024
صورة الاعلان: إيجار تويوتا هايس 13 راكب - الشكل الجديد

إيجار تويوتا هايس 13 راكب - الشكل الجديد

(للإيجار)

هل تبحث عن سيارة واسعة ومريحة لرحلاتك العائلية أو العملية؟ نقدم لك تويوتا هايس 13 راكب الجديدة! الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

29/8/2024
صورة الاعلان: اثاث مكتبي راقي بأسعار معقولة كراسي اثاث شركات مكتبي

اثاث مكتبي راقي بأسعار معقولة كراسي اثاث شركات مكتبي

(للبيع)

-فرش شركات طاولات اجتماعات ومكاتب مودرن اثاث مكتبي راقى-01003755888-0233381184- -اثاث مكتبي متنوع بم.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين _استعد لرحلتك بتأجير تويوتا هايس للمطار بأسعار مميزة!

ايجار ليموزين _استعد لرحلتك بتأجير تويوتا هايس للمطار بأسعار مميزة!

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

29/8/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون للبيع 32 بوصة جديدة ضمان سنتين

شاشات تلفزيون للبيع 32 بوصة جديدة ضمان سنتين

(للبيع)

شاشات تلفزيون 32 بوصة بـ بانل IPS - نـورمـال - جـديـدة زيـرو - بـ قـفـل المصـنع - بالضـمان . شاشات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/8/2024
صورة الاعلان: صور يونيفورم مدارس

صور يونيفورم مدارس

(للبيع)

صور يونيفورم مدارس01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: سيارات مرسيدس للايجار مع سائق

سيارات مرسيدس للايجار مع سائق

(للإيجار)

سيارات مرسيدس للإيجار مع سائق فاخر, سيارات مرسيدس للنقل مع سائق, شركات ليموزين المطار, شركه ليموزين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس

ايجار تويوتا هايس

(للإيجار)

ليموزين المطار الخط الساخن, ليموزين توصيل المطار, ليموزين مطار, ليموزين مطار القاهره /.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس

ايجار سيارات مرسيدس

(للإيجار)

إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فاخرة م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: أسعار يونيفورم الفنادق

أسعار يونيفورم الفنادق

(للبيع)

أسعار يونيفورم الفنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: قرص ترابيزات رخام صناعى

قرص ترابيزات رخام صناعى

(للبيع)

قرص ترابيزات رخام صناعى قرص ترابيزات رخام صناعى للمطاعم شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: أفضل أسعار تأجير هيونداي H1

أفضل أسعار تأجير هيونداي H1

(للإيجار)

•مرونة في التأجير: اختر من بين خطط التأجير اليومي أو الأسبوعي أو الشهري بما يناسب احتياجاتك. •خدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/8/2024
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