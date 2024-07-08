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محامي متخصص في قضايا الخلع

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تفاصيل الإعلان
ما هو الخلع في القانون المصري و ما هي خطواته و ما هي طبيعةِ الحكم الذي يصدر لكل من المسلمه و المسيحيه "الخلع" في القانونِ المصري، هو دعوى ترفعها الزوجة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، كما ترد لزوجها مقدم الصداق "المهر" الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج، وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه. ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار مصطفي محمد طارق
التليفون: 01110711244

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العنوان: 9 شارع احمد عرابي – سفنكس – المهندسين- الجيزة .- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276309

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