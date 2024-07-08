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محامي متخصص في قضايا الخلع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|ما هو الخلع في القانون المصري و ما هي خطواته و ما هي طبيعةِ الحكم الذي يصدر لكل من المسلمه و المسيحيه "الخلع" في القانونِ المصري، هو دعوى ترفعها الزوجة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، كما ترد لزوجها مقدم الصداق "المهر" الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج، وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه. ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار مصطفي محمد طارق
|التليفون:
|01110711244
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|العنوان:
|9 شارع احمد عرابي – سفنكس – المهندسين- الجيزة .- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276309
يقدم مكتب مستشارك القانوني (المستشار/ مصطفي محمد طارق) خدمه الاقامه داخل جمهورية مصر العربيه للغير م.
8/7/2024
مكتب مستشارك القانوني مكتب المستشار/ مصطفي محمد طارق : محامي متخصص في قضايا الاسره : - الخلع - الطل.
8/7/2024
نحن نعترف بان مشاكل الطلاق او حضانه الاطفال كثرا ما تولد توتر شديدا لانها تمثل منعطفا هاما في حياة .
2/6/2024
المستشار/مصطفي محمد طارق اسس شركتك معانا انت في امان في مصر مع مستشارك القانوني للمحاماه والتحكيم ال.
27/5/2024
مكتب مستشارك القانوني لعقود الزواج المدني (العرفي) للمصريين و للاجانب داخل و خارج جمهوريه مصر العربي.
1/5/2024
المستشار/مصطفي محمد طارق اسس شركتك معانا انت في امان في مصر مع مستشارك القانوني للمحاماه والتحكيم ا.
28/4/2024
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