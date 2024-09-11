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محامي متخصص في قضايا الجنح بجمهورية مصر العربية

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
محامي قضايا جنح في مصر مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونية متخصص في لقضايا الجنح بمعني قضايا العقوبات البسيطة يعرف قانون العقوبات المصري قضايا الجنح على أنها أعمال إجرامية “أصغر”. وعادة ما يُعاقب عليها بعقوبات أخف من عقوبات قضايا الجنايات. وفي أغلب الأحيان فيعاقب على قضايا الجنح بغرامات مالية. ومن جرائم الجنح: الاعتداء البسيط - السرقة البسيطة- السلوك غير المنضبط كالمشاجرات- القيادة المتهورة- التخريب البسيط لممتلكات الغير- #محامي_ قضايا_ الجنح _في _مصر #محامي_ قضايا_ الجنح _بمصر #اش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اشهر محامي في مصر
التليفون: 01148500092

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العنوان: 9 شارع احمد عرابي ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- Al Muntazah
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 11/9/2024
رقم الإعلان: 2294873

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: محامي متخصص في القضايا الجنائية بحمهورية مصر العربية - في الجيزة مصر

محامي متخصص في القضايا الجنائية بحمهورية مصر العربية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

+مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنائيه مثل - قضايا القتل والشر.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

11/9/2024
صورة الاعلان: محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصية بجمهورية مصر العربية - في الجيزة مصر

محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصية بجمهورية مصر العربية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

نحن نعترف بان مشاكل الطلاق او حضانه الاطفال كثرا ما تولد توتر شديدا لانها تمثل منعطفا هاما في حياة .
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

11/9/2024
صورة الاعلان: محامي زواج الاجانب في مصر - في الجيزة مصر

محامي زواج الاجانب في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#محامي زواج عرفي #مصطفي_محمد_طارق. مكتب مستشارك القانوني لعقود الزواج المدني (العرفي) للمصريين و للا.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

19/7/2024
صورة الاعلان: محامي متخصص في القضايا الجنائية بحمهورية مصر العربية - في الجيزة مصر

محامي متخصص في القضايا الجنائية بحمهورية مصر العربية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنائيه مثل - قضايا القتل والشرو.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

10/7/2024
صورة الاعلان: محامي متخصص في تأسيس الشركات بجمهورية مصر العربية - في الجيزة مصر

محامي متخصص في تأسيس الشركات بجمهورية مصر العربية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستشارك القانوني تخصص قضايا المقاولات وعقود المشاركات والعقود التجارية والحلول القانونية لشركات المق.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

10/7/2024
صورة الاعلان: محامي متخصص في قضايا الجنح بجمهورية مصر العربية - في الجيزة مصر

محامي متخصص في قضايا الجنح بجمهورية مصر العربية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محامي قضايا جنح في مصر مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونية متخصص في لقضايا الجنح بمعني.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

9/7/2024
صورة الاعلان: محامي اقامةاجانب في مصر - في الجيزة مصر

محامي اقامةاجانب في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يقدم مكتب مستشارك القانوني (المستشار/ مصطفي محمد طارق) خدمه الاقامه داخل جمهورية مصر العربيه للغير م.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

8/7/2024
صورة الاعلان: محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصيه في مصر - في الجيزة مصر

محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصيه في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكتب مستشارك القانوني مكتب المستشار/ مصطفي محمد طارق : محامي متخصص في قضايا الاسره : - الخلع - الطل.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

8/7/2024
صورة الاعلان: محامي متخصص في قضايا الخلع - في الجيزة مصر

محامي متخصص في قضايا الخلع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ما هو الخلع في القانون المصري و ما هي خطواته و ما هي طبيعةِ الحكم الذي يصدر لكل من المسلمه و المسيحي.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

8/7/2024
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