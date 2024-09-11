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محامي متخصص في قضايا الجنح بجمهورية مصر العربية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|محامي قضايا جنح في مصر مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونية متخصص في لقضايا الجنح بمعني قضايا العقوبات البسيطة يعرف قانون العقوبات المصري قضايا الجنح على أنها أعمال إجرامية “أصغر”. وعادة ما يُعاقب عليها بعقوبات أخف من عقوبات قضايا الجنايات. وفي أغلب الأحيان فيعاقب على قضايا الجنح بغرامات مالية. ومن جرائم الجنح: الاعتداء البسيط - السرقة البسيطة- السلوك غير المنضبط كالمشاجرات- القيادة المتهورة- التخريب البسيط لممتلكات الغير- #محامي_ قضايا_ الجنح _في _مصر #محامي_ قضايا_ الجنح _بمصر #اش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اشهر محامي في مصر
|التليفون:
|01148500092
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|العنوان:
|9 شارع احمد عرابي ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- Al Muntazah
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دولار
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294873
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