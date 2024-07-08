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محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصيه في مصر
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مكتب مستشارك القانوني مكتب المستشار/ مصطفي محمد طارق : محامي متخصص في قضايا الاسره : - الخلع - الطلق - النفقه - الحضانة -الوصاية - مسكن الزوجية - الولاية التعليمية - أثبات نسب - الميراث - توثيق عقود الزواج العرفي - تسجيل اطفال الزواج العرفي - اقامة و شئون الاجانب في مصر - توثيق عقود زواج الاجانب كل ذلك و اكثر مع مستشارك القانوني يمكنكم التواصل علي واتس اب او فون و سوف يتم الرد عليكم خلال ثواني قليلة. للتواصل مستشارك_القانوني #yourlegaladviser #مصطفي_محمد_طارق #mostafamohdtarek #الارقام 011
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار مصطفي محمد طارق
|التليفون:
|01110711244
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|العنوان:
|9 شارع احمد عرابي – سفنكس – المهندسين- الجيزة .- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276305
يقدم مكتب مستشارك القانوني (المستشار/ مصطفي محمد طارق) خدمه الاقامه داخل جمهورية مصر العربيه للغير م.
8/7/2024
ما هو الخلع في القانون المصري و ما هي خطواته و ما هي طبيعةِ الحكم الذي يصدر لكل من المسلمه و المسيحي.
8/7/2024
نحن نعترف بان مشاكل الطلاق او حضانه الاطفال كثرا ما تولد توتر شديدا لانها تمثل منعطفا هاما في حياة .
2/6/2024
المستشار/مصطفي محمد طارق اسس شركتك معانا انت في امان في مصر مع مستشارك القانوني للمحاماه والتحكيم ال.
27/5/2024
مكتب مستشارك القانوني لعقود الزواج المدني (العرفي) للمصريين و للاجانب داخل و خارج جمهوريه مصر العربي.
1/5/2024
المستشار/مصطفي محمد طارق اسس شركتك معانا انت في امان في مصر مع مستشارك القانوني للمحاماه والتحكيم ا.
28/4/2024
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