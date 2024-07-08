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محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصيه في مصر

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تفاصيل الإعلان
مكتب مستشارك القانوني مكتب المستشار/ مصطفي محمد طارق : محامي متخصص في قضايا الاسره : - الخلع - الطلق - النفقه - الحضانة -الوصاية - مسكن الزوجية - الولاية التعليمية - أثبات نسب - الميراث - توثيق عقود الزواج العرفي - تسجيل اطفال الزواج العرفي - اقامة و شئون الاجانب في مصر - توثيق عقود زواج الاجانب كل ذلك و اكثر مع مستشارك القانوني يمكنكم التواصل علي واتس اب او فون و سوف يتم الرد عليكم خلال ثواني قليلة. للتواصل مستشارك_القانوني ‏#yourlegaladviser #مصطفي_محمد_طارق #mostafamohdtarek #الارقام 011
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستشار مصطفي محمد طارق
التليفون: 01110711244

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 9 شارع احمد عرابي – سفنكس – المهندسين- الجيزة .- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276305

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محامي اقامةاجانب في مصر

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يقدم مكتب مستشارك القانوني (المستشار/ مصطفي محمد طارق) خدمه الاقامه داخل جمهورية مصر العربيه للغير م.
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8/7/2024
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محامي متخصص في قضايا الخلع

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100 دولار

8/7/2024
صورة الاعلان: محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصية بجمهورية مصر العربية - في الجيزة مصر

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نحن نعترف بان مشاكل الطلاق او حضانه الاطفال كثرا ما تولد توتر شديدا لانها تمثل منعطفا هاما في حياة .
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2/6/2024
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27/5/2024
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1/5/2024
صورة الاعلان: محامي تاسس شركات في مصر - في الجيزة مصر

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العنوان:

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28/4/2024
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