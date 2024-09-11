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محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصية بجمهورية مصر العربية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نحن نعترف بان مشاكل الطلاق او حضانه الاطفال كثرا ما تولد توتر شديدا لانها تمثل منعطفا هاما في حياة عملائنا. نعي ذلك نعي ذلك جيدا ونعمل علي توفي مناخ مريح, وتقديم يد المساعده لحل كافة مشاكلك. يمكن هدفنا في مساعدتك في الانتقال السلس لمرحله جديده في حياتك فأننا كمكتب محاماه متخصصون في:. 1- دعاوي اثبات نسب 2- دعاوي طلاق. z/ نحن نعترف بأن مشاكل الطلاق او حضانة الاطفال 3- الخلع 5- دعاوي نفقه زوجيه 6- دعاوي حضانه الصغير وحفظه وضمه والانتقال به. 7- دعاوي رؤية الصغير 8- دعاوي المتعه ونفقة العده 9- دعاو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اشهر محامي في مصر
|التليفون:
|01148500092
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|العنوان:
|9 شارع احمد عرابي ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- Al Muntazah
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دولار
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294875
محامي قضايا جنح في مصر مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونية متخصص في لقضايا الجنح بمعني.
11/9/2024
+مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنائيه مثل - قضايا القتل والشر.
11/9/2024
#محامي زواج عرفي #مصطفي_محمد_طارق. مكتب مستشارك القانوني لعقود الزواج المدني (العرفي) للمصريين و للا.
19/7/2024
مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنائيه مثل - قضايا القتل والشرو.
10/7/2024
مستشارك القانوني تخصص قضايا المقاولات وعقود المشاركات والعقود التجارية والحلول القانونية لشركات المق.
10/7/2024
محامي قضايا جنح في مصر مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونية متخصص في لقضايا الجنح بمعني.
9/7/2024
يقدم مكتب مستشارك القانوني (المستشار/ مصطفي محمد طارق) خدمه الاقامه داخل جمهورية مصر العربيه للغير م.
8/7/2024
مكتب مستشارك القانوني مكتب المستشار/ مصطفي محمد طارق : محامي متخصص في قضايا الاسره : - الخلع - الطل.
8/7/2024
ما هو الخلع في القانون المصري و ما هي خطواته و ما هي طبيعةِ الحكم الذي يصدر لكل من المسلمه و المسيحي.
8/7/2024
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