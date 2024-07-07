أضف إعلانك مجاناً

محامي متخصص في جميع القضايا

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: محامي متخصص في جميع القضايا - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مؤسسة تاج الدين من افضل الخدمات التى يقوم بها مكتبنا والاهم هو تقديم الاستشارات القانونية فى كافة الامور القانونية وتقديم النصيحة القانونية فى كافة المسائل القانونية لتجنب الموكل من اى اخطاء يؤثر عليه للتواصل 01093950433 يمكنكم متابعتنا علي مصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو زيدان
التليفون: 01093950433

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: امام محكمه جنوب القاهره- السيده زينب
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276185

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

توفيرعمالة منزلية نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى س.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: شركةالوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

شركةالوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: صور موديلات يونيفورم

صور موديلات يونيفورم

(للبيع)

صور موديلات يونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم

موديلات يونيفورم

(للبيع)

صور موديلات يونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: كراسي جلد للمكاتب كراسي ألوان مميزة كراسي شركات وموظفين

كراسي جلد للمكاتب كراسي ألوان مميزة كراسي شركات وموظفين

(للبيع)

اوفيس وود فرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي- فرش مقرات ادارية - مكاتب - كراسي - طاولات اجتماعات - .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: شركات توريد يونيفورم فنادق

شركات توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركات توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: شركات ملابس طبية

شركات ملابس طبية

(للبيع)

شركات ملابس طبية 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والمودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات كيا سبورتاج في التجمع بأقل سعر في التجمع الخامس

ايجار سيارات كيا سبورتاج في التجمع بأقل سعر في التجمع الخامس

(للإيجار)

استأجر كيا سبورتاج الآن بالسائق أو بدون سائق استمتع بالفخامة والراحة مع تأجير سيارات مرسيدس في مصر. .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدني منسق مشاريع

مطلوب مهندس مدني منسق مشاريع

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مدني منسق مشاريع ( Project coordinator ) للعمل لدى مج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت

خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت

(للبيع)

خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكومباكت صي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: فواصل حمامات و لوكرز hpl

فواصل حمامات و لوكرز hpl

(للبيع)

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم )

جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: يونيفورم امن وحراسة

يونيفورم امن وحراسة

(للبيع)

يونيفورم امن وحراسة 01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه

تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

تفصيل يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: سهولة التواصل مع انتركم منزلي

سهولة التواصل مع انتركم منزلي

(للبيع)

أفضل أنظمة الانتركم المنزلية من أون لاين تك تمتع براحة البال وأمان المنزل مع أنظمة الانتركم المنزلي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

7/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™