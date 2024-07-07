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محامي متخصص في جميع القضايا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مؤسسة تاج الدين من افضل الخدمات التى يقوم بها مكتبنا والاهم هو تقديم الاستشارات القانونية فى كافة الامور القانونية وتقديم النصيحة القانونية فى كافة المسائل القانونية لتجنب الموكل من اى اخطاء يؤثر عليه للتواصل 01093950433 يمكنكم متابعتنا علي مصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو زيدان
|التليفون:
|01093950433
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|العنوان:
|امام محكمه جنوب القاهره- السيده زينب
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276185
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