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محامي متخصص في القضايا الجنائية بحمهورية مصر العربية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|+مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنائيه مثل - قضايا القتل والشروع فيه - قضايا الضرب والجرح المسبب الى عاهة مستديمة او المسبب الى موت - قضايا النصب - قضايا الرشوة - قضايا السرقة قضايا الاختلاس - قضايا السلاح - قضايا الاتجار في المخدرات او تعاطيها - قضايا السب والقذف - قضايا الاعمال المخلة بالشرف والامانة والنظام العام - و الخ. #محامي_ القضايا_ الجنائيه _في _مصر #محامي_ القضايا_ الجنائيه _بمصر #اشهر #محامي_ قضايا _الجنائيه _في _مصر #مكتب_ القضايا_
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اشهر محامي في مصر
|التليفون:
|01148500092
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|العنوان:
|9 شارع احمد عرابي ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- Al Muntazah
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دولار
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294874
محامي قضايا جنح في مصر مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونية متخصص في لقضايا الجنح بمعني.
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نحن نعترف بان مشاكل الطلاق او حضانه الاطفال كثرا ما تولد توتر شديدا لانها تمثل منعطفا هاما في حياة .
11/9/2024
#محامي زواج عرفي #مصطفي_محمد_طارق. مكتب مستشارك القانوني لعقود الزواج المدني (العرفي) للمصريين و للا.
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مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنائيه مثل - قضايا القتل والشرو.
10/7/2024
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10/7/2024
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8/7/2024
مكتب مستشارك القانوني مكتب المستشار/ مصطفي محمد طارق : محامي متخصص في قضايا الاسره : - الخلع - الطل.
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8/7/2024
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