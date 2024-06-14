مجمع3فلل في ال نهيان كل فيلا تتكون من : طابق ارضي-طابق اول-رووف يحتوي الط

مجمع3فلل في ال نهيان كل فيلا تتكون من : طابق ارضي-طابق اول-رووف يحتوي الطابق الارضي على :غرفة معيشة -غرفة طعام-مطبخ-2 تويليت مع مغاسل-غرفة غسيل -غرفة خادمة-مخزن-حمام -مكان مخصص للجلوس -جراج *الطابق الاول يحتوي على:4غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس -بلكونة -غرفه عائليه | *جراج *رووف *مساحة الارض :10,000 قدم مربع:الرقم المرجعي:CD984595 * لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042