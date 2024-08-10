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مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-مجلس-غرفة جلوس-غرفة عائلة-مطبخ-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مخزن-3 حمامات *الطابق الأول:-غرفة ماستر-3 غرف نوم-غرفة عائلة-4 حمامات -المساحة:40,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD978659 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281152
**تتكون الفيلا من: *طابق باسمينت: - غرفة سائق - مواقف للسيارات - مطبخ كبير - غرف الخزانات *الطاب.
10/8/2024
**تتكون الفيلا من: *7 شقق كل شقة تحتوي علي: (3 غرف نوم - صالة) *مساحة الارض:6,400 قدم مربع *الرقم .
10/8/2024
*تحتوي الفيلا على:-7 غرق نوم-صالتين-غرفة طعام-مجلس راقي *الرووف:-غرفة خادمة-غرفة غسيل *ملاحق خارجية:.
10/8/2024
*فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: *الفيلا مكونة من: -17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو -.
10/8/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس خارجي -مطبخ خارجي -مطبخ تحضيري -مخزن .
10/8/2024
هذه الفيلا مكونة:- *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة عائلة -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة غسيل -3 .
10/8/2024
تتكون الفيلا من:5غرف نوم ماستر-غرفتين نوم-مجلس مع حمام-بلكونة كبيرة-4غرف معيشة-مطبخ -غرفتين غسيل-مخز.
10/8/2024
*مجمع فلل مكون من: *الطابق الأرضي: - مجلس رئيسي - غرفة جلوس - غرفة عائلة - غرفة نوم - غرفة غسي.
10/8/2024
تتكون الفيلا من:8غرف نوم ماستر-مجلسين مع مغاسل وحمامات-مطبخين-صالة واسعه-غرفة طعام-حوش واسع * مساحة .
10/8/2024
**مجمع فلل مكون من: *الطابق الأرضى: - غرفة نوم - غرفة العائلة - مجلس - قاعة الطعام - مطبخ - 3 ح.
10/8/2024
*الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية -شقتين:(4غرف نوم + صاله) -4 شقق:3غرف نوم + صا.
10/8/2024
**مجمع فلل مكون من: *الفيلا الرئيسية: *طابق ارضي: - غرفة ضيوف - مجلس - غرفة عائلة - صالة - مطبخ.
10/8/2024
تتكون الفيلا من: طابق ارضي:مطبخ كبير-مخزن-غرفة غسيل وكوي-غرفة خادمة طابق الاول:صالة-غرفتين نوم ماستر.
10/8/2024
*تتكون الفيلا من: -6 غرف ماستر -مجلس كبير -مطبخ بمدخل منفصل -غرفة طعام\ معيشة كبيرة -غرفة خادمة -صال.
10/8/2024
*الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: - غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادم.
10/8/2024
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