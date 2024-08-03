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مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا - في أبو ظبي الإمارات

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المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي :-غرفة نوم-مجلس-غرفة جلوس-غرفة عائلة-مطبخ-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مخزن-3 حمامات *الطابق الأول:-غرفة ماستر-3 غرف نوم-غرفة عائلة-4 حمامات -المساحة:40,000قدم مربع -الرقم المرجعي:CD978659 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/8/2024
رقم الإعلان: 2280068

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