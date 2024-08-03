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مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي :-غرفة نوم-مجلس-غرفة جلوس-غرفة عائلة-مطبخ-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مخزن-3 حمامات *الطابق الأول:-غرفة ماستر-3 غرف نوم-غرفة عائلة-4 حمامات -المساحة:40,000قدم مربع -الرقم المرجعي:CD978659 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280068
هذه الفيلا مكونة من: طابق أرضي:غرفةنوم-مجلس-غرفة عائلة-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-3حمامات طابق أ.
3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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