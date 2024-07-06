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مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا - في أبو ظبي الإمارات

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*المجمع يقع على زاوية وشارعين:- *كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة جلوس -غرفة عائلة -مطبخ -غرفة خادمة -غرفة غسيل -مخزن -3 حمامات *الطابق الأول: -غرفة النوم ماستر -3 غرف نوم -غرفة عائلة -4 حمامات -مساحةالارض: 40,000قدم مربع -الرقم المرجعي: CD978659 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لتواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة : 54404 رخصةالتسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصةالتجارية : CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة خليفة أ- مدينة خليفة أ
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/7/2024
رقم الإعلان: 2276079

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للبيع | مجمع 3 فلل مميز | سعر مميز | موقع مميز

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6/7/2024
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6/7/2024
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اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة جلوس -غرفة عائل.
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6/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلامكونة من: 8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل.
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6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس الرجال -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا .
القسم: 

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6/7/2024
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى المريف - في أبو ظبي الإمارات

فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى المريف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - صالة - مجلس - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة ملابس - غرفة .
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار - في أبو ظبي الإمارات

للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: *2طابق مقسمين الي:-اربعه شقق *مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفيلا -.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: فرصة امتلاك فيلا 7 غرف| طابقين |حديقة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة امتلاك فيلا 7 غرف| طابقين |حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ استعدادي -قاعة كبيرة *طابق أول: -غرفة رئيسية واح.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: فيلا ممتازة للعيش او الاستثمار|مؤجرة|4غرف|حديقة - في أبو ظبي الإمارات

فيلا ممتازة للعيش او الاستثمار|مؤجرة|4غرف|حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بالريف عبارة عن: -4 غرف -4 حمامات -مطبخ -مجلس -صاله -حديقة -حوش -مدخل خاص بالحوش -المساحة:.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: الطابق الأرضي:غرفتين نوم-غرفة معيشة-مجلسين-مصعد-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة عائلة -مط.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا تتكون من : - 11 غرف نوم - مجلس - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - غرفة غ.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: فيلا تجارية رائعة بموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية رائعة بموقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: طابق أرضي-طابق أول-رووف تحتوي الفيلا على:4 شقق غرفتين و صال.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
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