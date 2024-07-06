مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا

فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: طابق أرضي-طابق أول-رووف تحتوي الفيلا على:4 شقق غرفتين و صال.

المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة جلوس -غرفة عائل.

-ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي مث.

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