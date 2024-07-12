مجمع 6 فلل مع حديقه خاصه وموقع مميز امكانية بناء ملاحق

*المجمع يتكون من 5 فلل: *كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضى: -مجلس واسع -غرفه طعام -مغاسل -يوجد حمام ل.

*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجلس و.

*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة: * ألطابق ارضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم *الطابق الا.

مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.

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