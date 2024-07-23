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مجمع 5 فلل جديد مع مسبح ومصاعد و 3مداخل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجمع 5 فلل جديد مع مسبح ومصاعد و 3مداخل - في أبو ظبي الإمارات

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مجمع 5 فلل اول ساكن مكون من: -11 شقه(3 غرف نوم وصالة) -3 شقق(غرفتين نوم وصالة) المميزات: -غرفة حارس -3 مداخل للمجمع -2 مصعد -حمام سباحة -المساحة:21,797 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD964591 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

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العنوان: السمحه- السمحه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/7/2024
رقم الإعلان: 2278303

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تحتوي كل فيلا على 4 شقق:- -العدد الكلي (12) شقه مقسمه: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تحتوي.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تحتوي كل فيلا على 4 شقق:- -العدد الكلي (12) شقه مقسمه: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تحتوي.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلاالأولى: -6 غرف -مجلس خارجي -صالة -غرفة طعام -مطبخ منفصل/ستور -.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-مجلس-غرفة جلوس-غرفة عائلة-مطبخ.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3 فلل مقسم الي: -فيلتين كل فيلا مكونة من: -6 غرف نوم-صالة-مجلس-غرفة طعام-مطبخين-8 حمامات *الفيل.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل 6 غرف نوم | غرفتين خادمة مساحات واسعه - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل 6 غرف نوم | غرفتين خادمة مساحات واسعه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من: -6 غرف نوم -صالة كبيرة -مجلس واسع -غرفة طعام -مطبخين مجهزين -8 حمامات .
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا استثماريه رائعه موقع مميز فى الريف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا استثماريه رائعه موقع مميز فى الريف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا بالريف عبارة عن: - 4 غرف - 4 حمامات - مطبخ - مجلس - صاله - حديقة - حوش - مدخل خاص بالحو.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا في الريمان1 6 غرف ماستر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-مطبخ-مجلس رجال-غرفه ضيوف-غرفه خادمه-غرفه غسيل-صاله عائليه-جراج سيارات .
القسم: 

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23/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى بوابه ابوظبى - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى بوابه ابوظبى

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام .
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلا 5غرف بتصميم عصري وسعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك فيلا 5غرف بتصميم عصري وسعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تحتوي علي ثلاث طوابق:- *الطابق الارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخز.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: للبيع|مجمع 5فلل مميز|5غرف لكل فيلا| مجلس&غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

للبيع|مجمع 5فلل مميز|5غرف لكل فيلا| مجلس&غرفة خادمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من:5غرف نوم-مجلس-صالة طعام-صالة جلوس-غرفة خادمة -مطبخ-غرفة خادمة-مطبخ تحضي.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى بوابة ابوظبى - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى بوابة ابوظبى

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام .
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*بيت شعبي يتكون:- -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع .
القسم: 

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23/7/2024
صورة الاعلان: للبيع| مجمع 12 فيلا |حمام سباحة |ملعب تنس |حدائق - في أبو ظبي الإمارات

للبيع| مجمع 12 فيلا |حمام سباحة |ملعب تنس |حدائق

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

:مجمع 12فيلا كل فيلا مكونة من -7شقق(غرفة وصالة)-استديو-غرفة سائق -3مواقف سيارات داخلية بالاضافة ال.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في المرور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في المرور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه *كل شقه تتكون من: - 3 غرف نوم - صاله *عدد1 شقه تتكون من: - غرفه .
القسم: 

اتصل

23/7/2024
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