مجمع 5 فلل جديد مع مسبح ومصاعد و 3مداخل

*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم ا.

*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم ا.

الفيلا عبارة عن طابق ارضي, وطابق اول و طابق روف: *الطابق الارضى:-مجلس-غرفة معيشة-غرفة طعام/جلوس-مط.

فيلا تجارية مستخدمة كعيادة طبية،مكونة من 4 طوابق(بدروم+3طوابق)،تشمل 15عيادة،3غرف علاج،غرفتي عمليات،غ.

*هذه الفيلا مكونة من : - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي * ا.

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