مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة

مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: الطابق الارضي:غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة -مطبخ-مخزن-2حمام الطابق الاول:.

* كل فيلا تتكون من : - 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مطبخين مع خزائن بالحائط - .

مجمع يتكون من 5 فلل: *كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضى:-مجلس+حمام-غرفه طعام-مغاسل-مطبخ-صاله-غرفه مع.

مجمع فلل مكون من 2 فيل هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من : -5 غرف نوم(غرفتين ماستر) -مجلس -غرفة طعا.

*مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا:- -6غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من الخارج -حوض.

مجمع 4 فلل في خليفة: *كل فيلا مكونة من: *ألطابق الارضي:-2استوديو-2شقة بغرفة نوم *ألطابق الاول:-2ستو.

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