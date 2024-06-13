مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة

فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من : -6 غرف ماستر-تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ض.

فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه -كل شقه تتكون من:3غرف نوم -صاله عدد 1 شقه تتكون من:غرفه-صاله -مساحه.

*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه *يمك.

مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.

تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم الضيوف -عدد 2 غرفة جلوس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غسي.

*كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس -مجلسين -صالتين -مطبخين مع خزائن بالحائط -غرفتين.

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