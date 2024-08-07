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مجمع 4 فلل 6 غرف نوم | غرفتين خادمة مساحات واسعه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل 6 غرف نوم | غرفتين خادمة مساحات واسعه - في أبو ظبي الإمارات

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*مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة:- -6 غرف نوم -صالة كبيرة -مجلس واسع -غرفة طعام -مطبخين مجهزين -8 حمامات -غرفتين خادمة -مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD978748 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير : 279684 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

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العنوان: مدينة خليفة أ- مدينة خليفة أ
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/8/2024
رقم الإعلان: 2280693

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7/8/2024
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7/8/2024
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7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا استثمارية بمساحات واسعة فى المرور - في أبو ظبي الإمارات

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7/8/2024
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6/8/2024
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القسم: 

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6/8/2024
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صورة الاعلان: للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي

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- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من : -7 شقق كل شقة تحتوي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم الم.
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6/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من: - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي *المساح.
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