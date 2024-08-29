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مجمع 4 فلل في مدينة خليفة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل في مدينة خليفة - في أبو ظبي الإمارات

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مجمع 4 فلل في مدينة خليفة كل فيلا مكونة من الأتي: ألطابق الارضي:-2 استوديو-2 شقة بغرفة نوم ألطابق الاول:-2 استوديو-2 شقة بغرفة نوم الرووف:1 استوديو-غرفة نوم -المساحة:22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD984322 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/8/2024
رقم الإعلان: 2284880

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