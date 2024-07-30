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مجمع 4 فلل في مدينة خليفة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة: *الطابق الأرضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم *الطابق الاول: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم *الرووف يحتوي: -1 استـوديو -غرفة نوم -المساحةالأرض :22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي: CD984322 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفة أ- مدينة خليفة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279468
مجمع فلل يتكون من 5 فلل محاطين بسور واحد كل فيلا تتكون من: *الطابق ألارضي:-مجلس مع حمام ضيوف-صالة-.
30/7/2024
*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجل.
30/7/2024
* تحتوي كل فيلا على 4 شقق -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق .
30/7/2024
مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلا الأولى:-6 غرف نوم-مجلس خارجي-صالة-غرفة طعام -مطبخ+ستور-غرفة .
30/7/2024
*تحتوي الفيلا: -7 غرق نوم -صالتين -غرفة طعام -مجلس راقي *الرووف: -غرفة خادمة -غرفة غسيل *ملاحق خار.
30/7/2024
*الفيلا مكونة من : *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
30/7/2024
تتكون الفيلا من: -5 غرف -5 حمامات -غرفة خادمة -مطبخ جاهز -شرفة/بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خاص -حديقة .
30/7/2024
*فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه *كل شقه تتكون من : - 3 غرف نوم - صاله *عدد 1 شقه تتكون من: - غر.
30/7/2024
فيلا بمدينة خليفة اول ساكن مكونه من: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي -صالات واسعه -.
30/7/2024
فيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة *الطابق الاول:-غرفتين ما.
30/7/2024
انقل الان لبيتك بحديقة كبيرة وموقع مميز التاونهاوس يحتوي علي :- - 4 غرف نوم ماستر - غرفه معيشه / .
30/7/2024
*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - مطبخ - مجلس رجال - غرفه ضيوف - غرفه خادمه - غرفه غسيل - صاله عائل.
30/7/2024
الفيلا تتكون من: -4 غرف نوم -مجلسين -مطبخ -غرفة طعام -مخزن -غرفة خادمة -غرفة ألعاب للأطفال -4 حماما.
30/7/2024
تتكون الفيلا من : طابق ارضي:مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ مجهز-غرفة خادمة-غرفة غسيل طابق اول:4غرف نو.
30/7/2024
فيلا فاخرة جاهزة بنسبة 90%، بتشطيب حديث داخلي وخارجي. تحتوي على مجلس، غرفة نوم ضيوف، صالة جلوس، مطبخ.
30/7/2024
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