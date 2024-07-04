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مجمع 4 فلل في مدينة خليفة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل في مدينة خليفة - في أبو ظبي الإمارات

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مجمع 4 فلل في خليفة: *كل فيلا مكونة من: *ألطابق الارضي:-2استوديو-2شقة بغرفة نوم *ألطابق الاول:-2ستوديو-2شقة بغرفة نوم *الرووف:-1ستوديو-غرفة نوم -المساحة:22,500 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD984322 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:54404 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275865

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4/7/2024
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4/7/2024
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4/7/2024
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4/7/2024
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4/7/2024
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4/7/2024
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4/7/2024
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4/7/2024
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للبيع مجمع فيلتين مكون من 16 شقة / 12 استوديو

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- في أبو ظبي الإمارات

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4/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل بموقع مميز وعائد مرتفع فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

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- في أبو ظبي الإمارات

*المجمع عبارة عن 4 فلل *الفيلا الرئيسية:- -7 غرف ماستر -غرفة خادمة -غرفة سائق -حوش -موقف سيارات.
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