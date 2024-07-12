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مجمع 4 فلل بالمرور مقسم الى (7) وحدات مختلفه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل بالمرور مقسم الى (7) وحدات مختلفه - في أبو ظبي الإمارات

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*مجمع 4 فلل مقسم 7 وحدات مختلفة:- *تحتوي ال (7) وحدات على الاتي: -5 شقق غرفة وصالة -2 استوديو -المساحة 8,000 قدم مربع -الرقم المرجعي: CD984312 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لتواصل بالسيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصةالتسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

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العنوان: منطقة المرور- منطقة المرور
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/7/2024
رقم الإعلان: 2276861

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12/7/2024
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12/7/2024
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 2 فيلا كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم -مجلس -صاله طعام -صاله جلوس -غرفه خادمه -مطبخ -مواقف للسيا.
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12/7/2024
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(للبيع)

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*مجمع5 فلل تتكون الفلل: *5استديوهات *20 شقة مقسمين: *5 شقق مكونه من: -غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ *(2.
القسم: 

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12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع5 فلل تتكون الفلل: *5استديوهات *20 شقة مقسمين: *5 شقق مكونه من: -غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ *(2.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 5 فلل | استثمار مضمون | فرصة فريدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع5 فلل تتكون الفلل: *5استديوهات *20 شقة مقسمين: *5 شقق مكونه من: -غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ *(2.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 6 فلل مع حديقه خاصه وموقع مميز امكانية بناء ملاحق - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 6 فلل مع حديقه خاصه وموقع مميز امكانية بناء ملاحق

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غرفة غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه .
القسم: 

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12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل في مدينة خليفة - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل في مدينة خليفة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: *كل فيلا مكونة: * ألطابق ارضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم *الطابق الا.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك مجمع 5فلل مساحات واسعة وموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك مجمع 5فلل مساحات واسعة وموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*المجمع يتكون من 5 فلل: *كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضى: -مجلس واسع -غرفه طعام -مغاسل -يوجد حمام ل.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: افضل فرص الاستثمار مجمع 2 فلل 32 استوديو 7شقق - في أبو ظبي الإمارات

افضل فرص الاستثمار مجمع 2 فلل 32 استوديو 7شقق

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فلتين بالمشرف مقسمه الى: -(32) استديو بمطبخ مجهز بالكامل -( 7 ) شقق بغرفة نوم واسعه -المساحة:1.
القسم: 

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع فيلتين: طابق ارضي: -غرفة نوم -صالة -غرفة معيشة -مطبخ -مخزن -2 حمام طابق اول: -3 غرف نوم -صال.
القسم: 

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12/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم .
القسم: 

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12/7/2024
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