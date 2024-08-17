مجمع 3 فلل مذهل في المشرف موقع مميز ومساحة ضخمة

*هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل: *كل فيلا تتكون من: -(7) غرف نوم ماستر -مجلس -صالتين -مطبخ -غرفة حارس -كل فيلا محاطة بسور -المساحة: 13,000 قدم مربع -الرقم المرجعي: CO966324 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 279684 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466