مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة

*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: - طابق ارضي - طابق اول - طابق ثاني - ملاحق خارجية *طابق أرضي: - .

مجمع ثلاث فلل فاخرة: كل فيلا مكونة من(طابق أرضي، طابق أول، ورووف) *الطابق الأرضي:-غرفة معيشة-غرفة .

مجمع 3 فلل في ال نهيان كل فيلا تتكون من:(طابق ارضي-طابق اول-رووف) *الطابق الارضي:-غرفة معيشة-غرفة ط.

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