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مجمع 3 فلل بمدينة خليفه مقسم الى (12) شقة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تحتوي كل فيلا على 4 شقق: -العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تحتوي علي غرفتين -المساحة:15,500 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD984315 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275438
فيلا مكونة من: *طابق أرضي:-2مدخل-غرفة معيشة-مجلس+مغاسل+حمام-غرفة طعام+مغاسل+حمام-غرفة ماستر+خزائن-مط.
1/7/2024
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1/7/2024
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1/7/2024
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1/7/2024
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1/7/2024
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1/7/2024
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1/7/2024
*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -مجلس -4غرف -صالة -مطبخ -غسيل -حديقة خاصة -مواقف سيارات مغطيه -يمك.
1/7/2024
فيلا تتكون من : *الطابق الارضي : -4 غرف نوم -مجلس -صالة جلوس -غرفة طعام مع مغاسل -4 حمامات *الطاب.
1/7/2024
الفيلا مكونة من: *طابق ارضي:-2غرف نوم-غرفة معيشة-2مجلس-مصعد-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفةعائلة-2مطبخ-2مخ.
1/7/2024
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1/7/2024
*تتكون الفيلا من ( الطابق الأرضي ) - غرفة نوم ماستر - مجلس - غرفة المعيشة - صالة الطعام - مطبخ -.
1/7/2024
*فيلا تتكون: -11غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حوش -مخزن -مصعد -.
1/7/2024
*الفيلا مكونة من - 6 غرف نوم - مجلس - غرفة الطعام - غرفة جلوس - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - 7 حمامات.
1/7/2024
*الفيلا مكونة من: -مجلسين -10غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ تحضير.
1/7/2024
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