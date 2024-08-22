مجمع 3فلل مذهل في المشرف موقع مميز ومساحة ضخمة

هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل كل فيلا تتكون من:(7)غرف نوم ماستر-مجلس-صالتين-مطبخ-غرفة حارس-كل فيلا محاطة بسور المساحة:13,000قدم مربع،رقم مرجعي:CO966324 :تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة السيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466