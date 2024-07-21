مجمع 3فلل مذهل في المشرف موقع مميز ومساحة ضخمة

هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل كل فيلا تتكون من :(7) غرف نوم ماستر-مجلس-صالتين-مطبخ-غرفة حارس كل فيلا محاطة بسور المساحة: 13,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CO966324 فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466