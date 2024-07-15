مجمع 3فلل مذهل في المشرف موقع مميز ومساحة ضخمة

هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من(3)فلل كل فيلا تتكون من:(7)غرف نوم ماستر-مجلس-صالتين-مطبخ-غرفة حارس كل فيلا محاطة بسور المساحة:13,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CO966324 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733 •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-•رقم رخصة(RERA):202401101466