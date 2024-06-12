مجمع 3فلل مذهل في المشرف موقع مميز ومساحة ضخمة

هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من 3 فلل كل فيلا تتكون من:7غرف نوم ماستر-مجلس-صالتين-مطبخ-غرفة حارس-كل فيلا محاطة بسور المساحة: 13,000 قدم مربع،الرقم المرجعي:CO966324 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042