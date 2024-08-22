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مجمع 3فلل بموقع مميز في البطين كل فيلا 5 غرف
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع 3 فلل كل فيلا عباره عن: -5 غرفه -مجلس -مطبخ كبير -حمام -الدخال السنوي لكل فيلاه 180 الف -ساكن عائلات -المساحه:4,800 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD110010 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|البطين- البطين
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283627
*للبيع:فيلا فاخرة متعددة الطوابق بتصميم متميز.الطابق الأرضي يشمل غرفتي نوم،غرفة معيشة، مجلسين، مصعد،.
22/8/2024
هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل كل فيلا تتكون من:(7)غرف نوم ماستر-مجلس-صالت.
22/8/2024
تتكون الفيلا من طابق الأرضي:غرفة نوم ماستر-مجلس-غرفة المعيشة-صالة الطعام-مطبخ-استور-غرفة خادمة-3حمام.
22/8/2024
**فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: *الفيلا مكونة من : *17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: - 16 است.
22/8/2024
مجمع 4 فلل منفصلة تحتوي كل فيلا على: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي -حوش خلفي .
22/8/2024
هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000قدم م.
22/8/2024
**الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
22/8/2024
*مجمع 3 فلل مقسم الي:- -فيلتين كل فيلا مكونة: -6 غرف نوم -صالة -مجلس -غرفة طعام -مطبخين -8 حمامات *.
22/8/2024
هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم .
22/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
22/8/2024
مجمع 4 فلل: الفيلا الرئيسيه تتكون من:-8 غرف ماستر-مجلس رجال-مجلس حريم-صاله جلوس-صاله طعام-مطبخ رئيس.
22/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
22/8/2024
تتكون الفيلا من:8غرف نوم•8حمامات•منطقة معيشة وطعام واسعة•قاعات كبيرة•أربعة مداخل. •مطابخ مجهزة بأناق.
22/8/2024
*مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة: *الطابق الأرضى: -غرفة نوم -غرفة العائلة -مجلس -قاعة الطعام -مطبخ -3 حماما.
22/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
22/8/2024
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