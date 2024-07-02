مجمع 2فلل في البطين موقع مميز ومساحة ضخمة

مجمع فيلتين بالبطين،كل فيلا تحتوي على3طوابق. الطابق الأرضي:غرفة نوم ماستر،مطبخ داخلي، صالة، مجلس،غرفة سائق.الطابق الأول:غرف نوم ماستر وغرف بحمام مشترك، وصالة.الطابق الثاني:غرفة،صالة،وحمام. مساحةالارض:7,200قدم مربع،رقم مرجع:CD984440 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404.رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466