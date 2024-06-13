مجمع 2فلل في البطين موقع مميز ومساحة ضخمة

مجمع فلتين في البطين،الفيلا الأولى تتكون من ثلاث طوابق.الطابق الأرضي يحتوي على غرفة نوم رئيسية،مطبخ داخلي،صالة،مجلس مع الخدمات،وغرفة سائق.الطابق الأول يضم غرفتي نوم مع حمام مشترك،3غرف نوم رئيسية،وصالة.الطابق الثاني يحتوي على غرفة،صالة،حمام.الفيلا الثانية تتكون أيضًا من ثلاث طوابق،مع توزيع مماثل للفيلا الأولى.المساحة الإجمالية للأرض هي 7,200 قدم مربع،الرقم المرجعي:CD984440.لمزيد من المعلومات،يرجى الاتصال بالسيد سمير : 0503070042.