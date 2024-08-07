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مجمع 16 فيلا | تشطيبات فاخرة وراقية|موقع متميز
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض مكونة: *طابق أرضي: -مجلس -صالة -غرفة عائلة -غرفة نوم -غرفة غسيل -مخزن -مطبخ -غرفة خادمة -3 حمام *طابق اول: -غرفة ماستر -3 غرف نوم -صالة -4 حمام -مساحة:86,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD980607 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لتواصل بالسيد/سمير: 0503070042 الرخصةالسيد سمير: 20240000279684 رخصةالتسجيل العقاري: 53733 الرخصةالتجارية: CN-1149643 رخصة(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفة أ- مدينة خليفة أ
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280699
*مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة:- -6 غرف نوم -صالة كبيرة -مجلس واسع -غرفة طعام -مطبخين مجهزين -8 حمامات -غ.
7/8/2024
*الفيلا مكونة من: - 6 غرف نوم - مجلس - غرفة الطعام - غرفة جلوس - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - 7 حماما.
7/8/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-2غرف نوم-غرفة معيشة-2مجلس-مصعد-غرفة طعام/خادمة/عائلة-2مطبخ-2مخزن-غر.
7/8/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي - غرفة ضيوف - مجلس - صالتين جلوس - صالتين طعام - مطبخ - 4 حمام.
7/8/2024
فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: -طابق أرضي-طابق أول-رووف تحتوي الفيلا على: -4 شقق (غرفتين .
7/8/2024
*مجمع 4 مكونة: *طابق أرضى: -غرفة نوم -صالة -مجلس -قاعة الطعام -مطبخ -3 حمام *طابق اول -3 غرف نو.
7/8/2024
*الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي - غرفة نوم - مجلس - غرفة عائلة - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسي.
7/8/2024
فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي مكونه من: -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطب.
7/8/2024
*الفيلا مكونه من: - شقتين : (4 غرف نوم + صاله ) - 4 شقق: (3 غرف نوم + صالة ) *يوجد تصريح بناء لمنطق.
7/8/2024
مجمع4فلل-فيلا رئيسية و3 فلل: *طابق ارضي: -غرفة -مجلس -صالة -مطبخ -3 حمام *طابق اول: -5 غرف -مجلس -.
7/8/2024
تتكون الفيلا: *طابق سرداب: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ -مخزن *طابق ارضي: -صالةمع مجلس -2 غرف ماستر -.
6/8/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس خارجي -مطبخ خارجي -مطبخ تحضيري -مخ.
6/8/2024
*تحتوي الفيلا علي: *طابق ارضي: - 15 غرفة نوم - 6 غرف معيشه - 4 مطابخ - 10حمامات *طابق اول: - 17.
6/8/2024
*تتكون الفيلا من : -7 شقق كل شقة تحتوي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم الم.
6/8/2024
*الفيلا مكونة من: - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي *المساح.
6/8/2024
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