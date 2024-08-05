مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز

🏡للبيع:مجمع فلتين بموقع مميز الفيلا الأولى:5غرف نوم ماستر،مجلس،غرفة طعام،صالة،غرف خادمة وسائق،مطبخين،حمام سباحة مع مطبخ خارجي. الفيلا الثانية:شقق غرفتين وصالة،غرفة وصالة،استوديو. لا تفوت الفرصة *مساحة الارض:15,750 قدم مربع،رقم مرجعي:CD981007 فاين هوم العقارية ذ.م.م. لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:20240000279684.رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466