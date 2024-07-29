مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز

-قطعة ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تمتاز هذه القطعة.

*أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان1: *فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين: - مما يوفر.

*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: - تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد - استثمر للمستقبل ! لا .

*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -.

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