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مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع فلتين *الفيلا الاولى مكونة من:5غرف ماستر-مجلس-غرفة طعام-صاله كبيره -غرفة خادمه مع حمام -غرفة سائق مع حمام-غرفة غسيل-مطبخ تحضيري -مطبخ رئيسي-مسبح مطبخ خارجي-غرفة حارس *الفيلا الثانية:شقق غرفتين وصاله-غرفه وصاله-استوديو *مساحة الارض:15,750 قدم مربع،رقم مرجعي:CD981007 فاين هوم العقارية ذ.م.م. لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير :20240000279684.،رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643،رقم رخصة(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة ربدان- منطقة ربدان
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278725
تتكون الفيلا من :8غرف نوم-8حمامات-منطقة معيشة وطعام واسعة-قاعات كبيرة-أربعة مداخل. -مطابخ مجهزة بأنا.
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25/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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