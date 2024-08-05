مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

🏡للبيع:مجمع فيلتين فاخرتين كل فيلا تتضمن: أرضي:غرفة نوم،صالة،غرفة معيشة،مطبخ،مخزن،2حمام أول:3غرف نوم،صالة كبيرة،مطبخ،3حمامات رووف:غرفة خادمة،غرفة غسيل مساحة الارض:27,750قدم مربع،رقم مرجعي:CD980266 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:279684.رخصة التسجيل العقاري:53733