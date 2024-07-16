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مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف - في أبو ظبي الإمارات

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مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من:- طابق ارضي:غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة -مطبخ-مخزن-2حمام طابق اول:3غرف نوم-صالة كبيرة-مطبخ-3حمامات طابق الرووف:غرفة خادمة-غرفة غسيل مساحة الارض:27,750قدم مربع،رقم مرجعي:CD980266 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة (RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/7/2024
رقم الإعلان: 2277327

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