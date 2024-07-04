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مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف - في أبو ظبي الإمارات

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مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: الطابق الارضي:غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة -مطبخ-مخزن-2حمام الطابق الاول:3غرف نوم-صالة كبيرة-مطبخ-3حمامات الطابق الرووف:غرفة خادمة-غرفة غسيل مساحة الارض: 27,750قدم مربع ،فاين هوم العقارية ذ.م.م. يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة (RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275793

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