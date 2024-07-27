مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية

*مجمع 3 فلل موقع مميز مكون من: *كل فيلا تتكون من: - 7 غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة ح.

*مجمع 12 فيلا كل فيلا مكونة من: - 7 شقق ( غرفة وصالة ) - استديو - غرفة سائق - 3 مواقف سيارات داخل.

*كل فيلا تتكون من: -6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس -مجلسين -صالتين -مطبخين مع خزائن بالحائط -غرفتين .

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