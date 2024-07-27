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مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|* مجمع 3فلل مقسم الي: فيلتين كل فيلا مكونة من:6غرف نوم-صالة-مجلس غرفة طعام-مطبخين-8حمامات *الفيلا الثالثة مكونة من:6غرف نوم ماستر-غرفتين نوم-مجلسين-صالتين *ملاحق خارجية*حمام سباحة *مساحة الأرض:22,500 قدم مربع،رقم مرجعي:CD978670 -لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 -رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- الشامخة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278990
مجمع 4فلل كل فيلا مكونة من: -6غرف نوم-صالة كبيرة-مجلس واسع-غرفة طعام-مطبخين مجهزين-8حمامات-غرفتين خا.
27/7/2024
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27/7/2024
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27/7/2024
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27/7/2024
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27/7/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-غرفة نوم-صالة-مجلس-غرفة معيشة/طعام-مطبخ-غرفة الملابس-غرفة الخادمة-3 حما.
27/7/2024
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27/7/2024
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27/7/2024
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27/7/2024
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27/7/2024
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27/7/2024
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27/7/2024
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