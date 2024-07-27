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مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية - في أبو ظبي الإمارات

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* مجمع 3فلل مقسم الي: فيلتين كل فيلا مكونة من:6غرف نوم-صالة-مجلس غرفة طعام-مطبخين-8حمامات *الفيلا الثالثة مكونة من:6غرف نوم ماستر-غرفتين نوم-مجلسين-صالتين *ملاحق خارجية*حمام سباحة *مساحة الأرض:22,500 قدم مربع،رقم مرجعي:CD978670 -لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 -رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

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العنوان: منطقة الشامخة- الشامخة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/7/2024
رقم الإعلان: 2278990

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