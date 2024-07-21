مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه

*المجمع يتكون من 3 فلل: *كل فيلا مكونة من ( طابق أرضي، طابق أول، ورووف) *الطابق الأرضي : - غرفة م.

المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: الطابق الأرضي:غرفة نوم-مجلس-غرفة جلوس-غرفة عائلة-مطبخ.

هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل كل فيلا تتكون من :(7) غرف نوم ماستر-مجلس-صا.

مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: كل فيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-2استوديو-2 شقة بغرفة نوم *ألطابق الاول.

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