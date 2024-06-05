مجفف علف الاسماك الطافيه

مجفف علف الأسماك الطافية إحدى العوامل الأساسية فى خط إنتاج العلف السمك الطافى. يعمل على تجفيف العلف من الرطوبة الناتجة من الاكسترودر حيث يقوم بإدخال الأعلاف داخل المجفف عن طريق بلاور سحب هواء. يمتاز بطول مشوار التجفيف حيث يتم على مرحلتين او اربعه ويمتاز ايضا بقدرتة العالية. جسم المجفف محكم الغلق ويتم التجفيف بالبخار. معدات اعلاف,مجفف,علف طافي,الجوهرى, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078