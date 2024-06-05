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مجفف علف الاسماك الطافيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مجفف علف الاسماك الطافيه - في القاهرة مصر

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مجفف علف الأسماك الطافية إحدى العوامل الأساسية فى خط إنتاج العلف السمك الطافى. يعمل على تجفيف العلف من الرطوبة الناتجة من الاكسترودر حيث يقوم بإدخال الأعلاف داخل المجفف عن طريق بلاور سحب هواء. يمتاز بطول مشوار التجفيف حيث يتم على مرحلتين او اربعه ويمتاز ايضا بقدرتة العالية. جسم المجفف محكم الغلق ويتم التجفيف بالبخار. معدات اعلاف,مجفف,علف طافي,الجوهرى, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltexegypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دائرى المعادى- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2024
رقم الإعلان: 2273649

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28/5/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس PH في اللحوم والجبن - في القاهرة مصر

جهاز قياس PH في اللحوم والجبن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس PH في اللحوم والجبن • الجهاز يقوم بقياس نسبة الـ PH في اللحوم والجبن • ومزود بشفره حاده مص.
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28/5/2024
صورة الاعلان: كسارة الخشب - في القاهرة مصر

كسارة الخشب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/5/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة في الحبوب - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة في الحبوب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

26/5/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

26/5/2024
صورة الاعلان: خط انتاج الدراي فود - في القاهرة مصر

خط انتاج الدراي فود

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خط انتاج ال دراي فود *ربنا وصانا علي الحيوانات في ايات كتير من القران الكريم *عشان كده لازم نهتم بصح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/5/2024
صورة الاعلان: خط انتاج مصبعات الاخشاب - في القاهرة مصر

خط انتاج مصبعات الاخشاب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

إستثمر في واحده من افضل المشاريع فى الوقت الحالى خط انتاج مصبعات الخشب. في ظل أزمة الوقود الموجودة ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/5/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الخلط المغناطيسى الحرارى - في القاهرة مصر

جهاز قياس الخلط المغناطيسى الحرارى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز الخلط المغناطيسى الحرارى •تحريك السائل بثبات في نطاق كبير من السرعه •يمكن ضبط قوه التسخين وسرعه.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

21/5/2024
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