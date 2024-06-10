متلك الان قطعة ارض سكنية مميزة بمدينة محمد بن زايد

*قطعة ارض سكنية: تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. *المساحة: 13,875 قدم مربع. *الرقم المرجعى: RL984893 *لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 -رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 -رخصة التسجيل العقاري : 53733