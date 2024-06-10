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متلك الان قطعة ارض سكنية مميزة بمدينة محمد بن زايد

(للبيع)

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صورة الاعلان: متلك الان قطعة ارض سكنية مميزة بمدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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*قطعة ارض سكنية: تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما يجعلها مثالية لبناء منزل الأحلام الخاص بك أو للاستثمار العقاري. *المساحة: 13,875 قدم مربع. *الرقم المرجعى: RL984893 *لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 -رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 -رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/6/2024
رقم الإعلان: 2273064

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صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض سكنية تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعي:RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم .
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10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

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قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
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10/6/2024
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للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

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10/6/2024
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فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

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10/6/2024
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قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز ه.
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10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

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*قطعة ارض سكنية. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، فرصة استثمارية مميزه. تمتاز هذه القطعة بموقع .
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8/6/2024
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فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

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*ارض سكنية تطل علي البحر *يوجد بها مارينا لليخت *المساحة: 21,603 قدم مربع *الرقم المرجعي: RL9849.
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8/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية:- *مساحة الارض : 27,801 قدم مربع *الرقم المرجعى: LP983512 *لمزيد من المعلومات يرجى الا.
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8/6/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية مميزه في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة الآن قطعة ارض تجارية مميزه في مدينة زايد

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*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: - تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -استثمر للمستقبل ! لا تن.
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8/6/2024
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فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

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- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين بمساحة 82,950 قدم مربع. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما.
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7/6/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين بمساحة 82,950 قدم مربع. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي، مما.
القسم: 

اتصل

7/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية . -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تم.
القسم: 

اتصل

6/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية تجارية. -مساحة: 31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. -هل تريد قطعة ارض .
القسم: 

اتصل

6/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-قطعة ارض سكنية تجارية. -مساحة: 31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. -هل تريد قطعة ارض .
القسم: 

اتصل

6/6/2024
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