ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكتبنا نوفر من اجلك عاملات تنظيف يومي بنظام اليومي 6 ساعات عمل بكلفة 25 شامل التوصيل وايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالتواصل معنا على الرسائل أو الارقام للاتصال 0785407409