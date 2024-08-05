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ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك

(للبيع)

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الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكتبنا نوفر من اجلك عاملات تنظيف يومي بنظام اليومي 6 ساعات عمل بكلفة 25 شامل التوصيل وايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالتواصل معنا على الرسائل أو الارقام للاتصال 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 5/8/2024
رقم الإعلان: 2280393

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك - في عمان الأردن

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك

(للبيع)

- في عمان الأردن

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/8/2024
صورة الاعلان: نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع - في عمان الأردن

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

(للبيع)

- في عمان الأردن

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع - في عمان الأردن

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

(للبيع)

- في عمان الأردن

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا - في عمان الأردن

عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا اختاري عاملتك واتركي البـاقي علينـا واحنا بنريحك عاملا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: يتوفر عاملات بخبرة و نخبة لخدمة التنظيف و الترتيب باتقان - في عمان الأردن

يتوفر عاملات بخبرة و نخبة لخدمة التنظيف و الترتيب باتقان

(للبيع)

- في عمان الأردن

يتوفر عاملات بخبرة و نخبة لخدمة التنظيف و الترتيب باتقان تنظيف منازل حسب الطلب داخل نطاق مدينة عمان .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/8/2024
صورة الاعلان: افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم - في عمان الأردن

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار برنامج شامل .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

31/7/2024
صورة الاعلان: افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم - في عمان الأردن

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار برنامج شامل .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

31/7/2024
صورة الاعلان: يتوفر لدينا عاملات للتنظيف وايضآ لاعمال الضيافة لخدمتكم - في عمان الأردن

يتوفر لدينا عاملات للتنظيف وايضآ لاعمال الضيافة لخدمتكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

يتوفر لدينا عاملات للتنظيف وايضآ لاعمال الضيافة لخدمتكم سيدتي نحن منعرف ان ما عندك وقت كثير للتنظيف .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

31/7/2024
صورة الاعلان: نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب - في عمان الأردن

نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب

(للبيع)

- في عمان الأردن

نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب هل تريدين توفير الوقت والجهد اللازم لت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

30/7/2024
صورة الاعلان: نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب - في عمان الأردن

نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب

(للبيع)

- في عمان الأردن

نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب هل تريدين توفير الوقت والجهد اللازم لت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

30/7/2024
صورة الاعلان: نعمل على توفير افضل واسرع خدمة لعاملات التنظيف و الترتيب - في عمان الأردن

نعمل على توفير افضل واسرع خدمة لعاملات التنظيف و الترتيب

(للبيع)

- في عمان الأردن

نعمل على توفير افضل واسرع خدمة لعاملات التنظيف و الترتيب الآن ستتلقى افضل خدمة تنظيف يومي و باسعار ت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

30/7/2024
صورة الاعلان: مؤسسة سوفت لخدمة العاملات للتنظيف و لتوفير الافضل لكم - في عمان الأردن

مؤسسة سوفت لخدمة العاملات للتنظيف و لتوفير الافضل لكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

مؤسسة سوفت لخدمة العاملات للتنظيف و لتوفير الافضل لكم لراحة ست البيت نوفر لكم افضل عاملات لتنظيف الم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

28/7/2024
صورة الاعلان: لدينا لكم افضل واسرع عاملات لاعمال التنظيف و التعزيل - في عمان الأردن

لدينا لكم افضل واسرع عاملات لاعمال التنظيف و التعزيل

(للبيع)

- في عمان الأردن

لدينا لكم افضل واسرع عاملات لاعمال التنظيف و التعزيل يتوفر لدينا من اجلكم عاملات لاعمال الترتيب و ال.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

28/7/2024
صورة الاعلان: مؤسسة سوفت لتوفير امهر عاملات التنظيف والتعزيل باليومي - في عمان الأردن

مؤسسة سوفت لتوفير امهر عاملات التنظيف والتعزيل باليومي

(للبيع)

- في عمان الأردن

مؤسسة سوفت لتوفير امهر عاملات التنظيف والتعزيل باليومي مختصين بتنظيف وترتيب المنازل و المكاتب و الش.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

27/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين نقدم لكم افضل العاملات لاعمال التنظيف والترتيب - في عمان الأردن

سوفت كلين نقدم لكم افضل العاملات لاعمال التنظيف والترتيب

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين نقدم لكم افضل العاملات لاعمال التنظيف والترتيب تنظيف المنازل و تنظيف المكاتب و تنظيف الشرك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

25/7/2024
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