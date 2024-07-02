مان لفت للايجار من 8 متر الى 20 متر Manlift for rent

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جرهم
|التليفون:
|577613129
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276139
1,000 ريال