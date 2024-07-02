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مان لفت للايجار من 8 متر الى 20 متر Manlift for rent

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مان لفت للايجار من 8 متر الى 20 متر Manlift for rent - في مكة السعودية

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو جرهم
التليفون: 577613129

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العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 ريال
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276139

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صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في مكة - في مكة السعودية

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في مكة

(للإيجار)

- في مكة السعودية

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
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