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ماكينة كاشير كاسيو SE-C450 للمحلات التجارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة كاشير كاسيو SE-C450 للمحلات التجارية - في القاهرة مصر

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ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك مع ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450، قم بتحسين إدارة مبيعاتك وزيادة كفاءة عمليات البيع في متجرك. توفر لك هذه الماكينة تقارير مفصلة وسهولة في الاستخدام لتلبية احتياجاتك التجارية مميزات ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450: 💵🛒 - تقارير مبيعات مفصلة: متابعة دقيقة لحركة البيع والشراء. - واجهة استخدام بسيطة: سهولة في التشغيل والتدريب. - تصميم متين: جودة عالية تدوم طويلاً. 📞 اتصل بنا الآن للحصول على استشارة مجانية وعرض أسعار مميز #دعم_فني #ماكينة_كاشير #كاسيو #SE_C
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01005069015

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Marj
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274683

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22/6/2024
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10/6/2024
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10/6/2024
صورة الاعلان: تصميم شبكات داخلية احترافية من أون لاين تك - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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5/6/2024
صورة الاعلان: ساوند سيستم بأحدث التقنيات مع أون لاين تك - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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5/6/2024
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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3/6/2024
صورة الاعلان: ماكينة الكاشير SE-C450 من كاسيو حلاً متكاملاً لإدارة البيع - في القاهرة مصر

ماكينة الكاشير SE-C450 من كاسيو حلاً متكاملاً لإدارة البيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارتقِ بأعمالك مع ماكينة الكاشير SE-C450 من أون لاين تك تقدم لك ماكينة الكاشير موديل SE-C450 من كاسي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

3/6/2024
صورة الاعلان: ماكينة كاشير كاسيو TE-4000F المتطورة - في القاهرة مصر

ماكينة كاشير كاسيو TE-4000F المتطورة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: خبراء في تركيب الشبكات الداخلية - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

مهمتنا هي تصميم وتنفيذ شبكات داخلية متطورة تلبي متطلبات عملكم بكفاءة عالية وأمان مضمون نحن نقدم خدم.
العنوان:

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1 جنيه

27/5/2024
صورة الاعلان: أفضل أجهزة كاشير من أون لاين تك - في القاهرة مصر

أفضل أجهزة كاشير من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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1 جنيه

25/5/2024
صورة الاعلان: تركيب شبكات داخلية متكاملة من أون لاين تك - في القاهرة مصر

تركيب شبكات داخلية متكاملة من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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1 جنيه

25/5/2024
صورة الاعلان: أفضل أجهزة ساوند سيستم من أون لاين تك - في القاهرة مصر

أفضل أجهزة ساوند سيستم من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على تجربة صوتية لا مثيل لها مع أجهزة الساوند سيستم من أون لاين تك نقدم لك أحدث التقنيات لتستمتع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/5/2024
صورة الاعلان: أون لاين تك تركيب شبكات داخلية بأعلى كفاءة - في القاهرة مصر

أون لاين تك تركيب شبكات داخلية بأعلى كفاءة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على أفضل حلول تركيب الشبكات الداخلية مع أون لاين تك نوفر لك خدمة متكاملة لضمان اتصال مستقر وسري.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/5/2024
صورة الاعلان: احبار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

احبار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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