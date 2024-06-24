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ماكينة كاشير كاسيو SE-C450 للمحلات التجارية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك مع ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450، قم بتحسين إدارة مبيعاتك وزيادة كفاءة عمليات البيع في متجرك. توفر لك هذه الماكينة تقارير مفصلة وسهولة في الاستخدام لتلبية احتياجاتك التجارية مميزات ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450: 💵🛒 - تقارير مبيعات مفصلة: متابعة دقيقة لحركة البيع والشراء. - واجهة استخدام بسيطة: سهولة في التشغيل والتدريب. - تصميم متين: جودة عالية تدوم طويلاً. 📞 اتصل بنا الآن للحصول على استشارة مجانية وعرض أسعار مميز #دعم_فني #ماكينة_كاشير #كاسيو #SE_C
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01005069015
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Marj
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274683
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