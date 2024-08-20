ماكينة المناديل المبللة (وايبس ) فكرة عمل الماكينة سهلة حيث انه يتم تركيب الرول الورق الخام (وهي عبارة عن الياف ورقية من خامات السليلوز تمتص المواد المعطرة السائلة وتحتفظ بها لفترة من الزمن) على أسفل الماكينة ويدخل مرحلة التقطيع حسب المقاس المحدد ويدخل بعد ذلك مرحلة التعطير في نفس الماكينة وهي مرور المناديل على احواض صغيرة تحتوي على المادة المعطرة والتي تتكون من العطر الخام والذي يحلل بالماء وليس الكحول ويخرج من الاحواض الى مرحلة التعبئة على نفس الماكينة