ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 من أون لاين تك احصل على كفاءة وسهولة في إدارة مبيعاتك مع ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 المتطورة والحديثة من أون لاين تك. تقدم لك هذه الماكينة مجموعة من الميزات التي تساعدك في تحسين عمليات البيع وتوفير الوقت والجهد. مميزات ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450: - شاشة عرض مزدوجة: رؤية واضحة للمستخدم والعميل. - تقارير مبيعات مفصلة: متابعة دقيقة لحركة البيع والشراء. - إمكانية ربطها بالأجهزة الأخرى: لزيادة الكفاءة والمرونة. - تصميم أنيق ومتين: يناسب جميع المحلات والمولات التجاري